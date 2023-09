Ils l’ont dit le 7 septembre 2023

L’effondrement climatique a commencé António Guterres - Secrétaire général de l’ONU

Constat paraissant condamné à se répéter au fil du réchauffement climatique, la dernière saison estivale a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon les données de l’observatoire européen Copernicus. Le mois record d’août 2023 (battant le précédent établi le mois précédent) a, en moyenne, été 1,5 °C plus chaud que la moyenne des estimations préindustrielles de la période 1850 à 1900. Entre le début du mois de juin et la fin du mois d’août, la température moyenne de 16,77 °C a été de 0,66 °C supérieure aux moyennes des trois décennies précédentes (1991-2020). La température constatée en surface des océans, de 20,98 °C, a également battu un record.

Pour le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, c’est le signal que « l’effondrement climatique a commencé », même s’il est « encore temps d’éviter le scénario le plus chaotique pour le climat ». Cependant, comme le souligne le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, « ce phénomène s’est déroulé avant même que l’événement El Niño actuel ait atteint son pic, qui devrait se manifester l’année prochaine ».