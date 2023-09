Ils l’ont dit aujourd'hui

Nous appelons à bâtir un centre de recherche et d’innovation pour la transition écologique 37 scientifiques français -

Dans une tribune publiée dans le journal, trente-sept chercheurs français (dont plusieurs académiciens et médaillés d’or du CNRS, ainsi le dernier colauréat du prix Nobel de physique) demandent à la France de lancer un, en référence au programme d’armement nucléaire américain.Cettequ’ils imaginent se focaliserait sur, notamment en ce qui concerne les technologies les moins mâtures : énergie osmotique, batteries au sodium, mais aussi capture, séquestration et réutilisation du dioxyde du carbone (CCUS), etc.Un, selon eux, au regard du besoin d’investissements scientifiques estimés par le rapport Pisani-Ferry : 66 à 70 milliards d’euros par an.