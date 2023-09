Ils l’ont dit aujourd'hui

L’État prend le risque d’une contamination de la nappe phréatique du Rhin supérieur Pia Imbs - présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

« Alors même que les collectivités alsaciennes, le Conseil rhénan, les élus locaux et associations environnementales, hydrologues et scientifiques sont mobilisés contre le stockage définitif de ces déchets, l’État prend le risque d’une contamination de la nappe phréatique du Rhin supérieur. » C’est le commentaire publié, ce mardi 26 septembre, par Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, après l'annonce, par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, mercredi 20 septembre, de sa décision de ne pas déstocker les déchets dangereux du site de Stocamine, à Wittelsheim (Haut-Rhin), et de confiner les lieux.

Quelque 42 000 tonnes de déchets contaminés au cyanure, au mercure, à l'amiante et à l'arsenic ont été enfouies par Stocamine au sein de cette ancienne mine de potasse, pourtant située sous la plus grande nappe phréatique d’Europe qui alimente plus de 5,6 millions de personnes en eau potable et assure 80 % des besoins dans la zone. En juin dernier, les élus de la métropole de Strasbourg avaient voté, à l'unanimité, une motion demandant à l’État de reconsidérer sa position, qui sera d’ailleurs attaquée devant les tribunaux par l’association Alsace Nature.