Ils l’ont dit le 26 octobre 2023

Le 25 octobre, près de 120 revues scientifiques et médicales – telles que le, leou encore– ont conjointement publié une lettre s’adressant à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La pollution de l’air et de l’eau, le déclin des ressources halieutiques et d’autres ressources alimentaires, la hausse des températures, les zoonoses résultant d’une proximité croissante entre l’être humain et les espèces sauvages ou encore l’écoanxiété : tous ces phénomènes participent à cettesur laquelle alertent les chercheurs et leurs éditeurs. Selon eux, cetteremplit les conditions pour être officiellement qualifiéeà la mesure de la pandémie de Covid-19 : elle estet. Les signataires incitent donc l’OMS à se prononcer en ce sens d’ici à sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra à Genève entre le 27 mai et le 1juin 2024.