Ils l’ont dit le 6 novembre 2023

On ferme le ministère de la trahison écologique ! Alternatiba Paris, ANV-COP21, Dernière Rénovation, Extinction Rébellion Île-de-France, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, Réseau Sortir du nucléaire et 350.org -

Ce lundi 6 novembre, des militants de huit associations environnementales (Alternatiba Paris, ANV-COP21, Dernière Rénovation, Extinction Rébellion Île-de-France, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, Réseau Sortir du nucléaire et 350.org) se sont mobilisés devant l’entrée principale de l’hôtel de Roquelaure, à Paris, le siège des ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique. Un muret de parpaings a été érigé pour bloquer le passage et une banderole y a été suspendue, ironisant : « Fermé pour inaction climatique ».

La police est sur place, mais les ministres concernés n’ont pas encore réagi. Les ONG dénoncent ainsi le « retard » pris par le Gouvernement dans « la mise en œuvre des mesures qui s’imposent pour décarboner massivement et rapidement notre mix énergétique », et son « enlisement dans la promotion d’hypothétiques solutions technologiques et dans les énergies fossiles ». Elles évoquent, en cela, « l’aberration énergétique, écologique et climatique » de la relance du nucléaire, « la multiplication des projets d’importations de GNL » ou encore « l’urgence » de lutter contre la précarité énergétique.