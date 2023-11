Ils l’ont dit aujourd'hui

L'année prochaine pourrait être encore plus chaude Petteri Taalas - secrétaire général de l'OMM

Le phénomène El Niño est de retour depuis cet été et devrait atteindre son pic d’activité d’ici à janvier 2024, prévoit l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Caractérisé par des températures de l'eau anormalement élevées dans la partie est de l'océan Pacifique Sud, ce phénomène climatique influence fortement les températures à la surface de la planète, surtout dans les douze mois qui suivent. L’OMM prévoit ainsi que 2024 sera sans doute plus chaude que l’année 2023, « elle-même en passe d'être la plus chaude jamais enregistrée ».