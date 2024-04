Le chiffre du 17 avril 2024

2e

C’est la place que le thème du changement climatique devrait occuper dans les prochaines élections européennes aux yeux des Français. Selon la dernière enquête Eurobaromètre du Parlement européen, les Français citent la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en tête des priorités à aborder pendant la campagne, suivie du climat en seconde position. Une approche différente des Européens en général, pour qui les enjeux climatiques n’arrivent qu’en cinquième position, derrière la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la santé publique, le soutien à l’économie et l’emploi et, enfin, la défense et la sécurité.