Le chiffre du 18 avril 2024

C’est la nouvelle enveloppe financière que la Commission européenne réserve pour des projets favorables au Pacte vert européen. Elle relance, ce 18 avril, un lot d’ appels à projets dans le cadre du programme Life. Seront sélectionnés des projets favorisant la nature et la biodiversité, l'économie circulaire et la qualité de vie, l'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation, ou encore la transition vers une énergie propre. Le financement total du programme Life pour la période 2021 à 2027 s'élève à 5,4 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 60 %, et il comprend désormais un sous-programme de transition vers l'énergie propre.