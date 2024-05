Le chiffre du jour

5 millions d’euros

C’est le montant du soutien versé à la holding privée Team for the Planet (TFTP), ex-Time for the Planet, par l’État à travers sa société de gestion, Ademe Investissement, et annoncé par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, le 16 mai, dans le cadre d’une levée de fonds. « Il s'agit d'utiliser l'argent public pour créer un effet de levier », s’est justifié le ministre.

Cette décision reste controversée. Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement, rappelle par exemple sur X que « le ministère de l'Écologie voit son budget encore raboté, mais donne sans contrepartie une subvention à une société qui n'en a pas besoin ».

TFTP, société en commandite d’actions (SCA), mise sur plusieurs milliers d’investisseurs qui ne recevront aucun dividende tant que « le réchauffement climatique ne sera pas revenu à celui de l’ère préindustrielle, à savoir + 0 °C, selon la méthodologie utilisée par le Giec ». Fondée par plusieurs entrepreneurs lyonnais, elle opère via une société à actions simplifiées (SAS), Act for the Planet, en investissant et en rentrant au capital de jeunes pousses, dont Leviathan Dynamics, Cool Roof ou encore Beyond the sea.