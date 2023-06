PFAS dans le Rhône : les rejets atmosphériques de Daikin et Arkema sous surveillance

La surveillance dans l'environnement de la contamination au PFAS par les deux industriels de la vallée de la chimie Arkema et Daikin devrait se renforcer, selon un communiqué de la préfecture du Rhône publié à l'occasion du 7e comité de suivi, vendredi 16 juin.

Un premier arrêté complémentaire des mesures prises pour Arkema a été signé le 14 juin 2023. Celui visant Daikin est en voie de finalisation. « Ils permettront en particulier de consolider le programme de surveillance environnementale et d'élargir les matrices étudiées (sols, potagers, air ambiant...), assure la préfecture. Ils prévoient aussi d'approfondir les investigations sur les points ressortis en 2022 (sols des poulaillers, cours d'écoles, terrains de sport...). En parallèle, la Dreal réalisera de nouveaux contrôles inopinés des industriels ces prochains mois. » Une surveillance des rejets dans l'air canalisé d'Arkema et Daikin a été lancée : deux campagnes de mesures ont d'ores et déjà été menées et d'autres sont prévues chaque semestre durant les deux prochaines années. Une étude de dispersion est également prévue.

Par ailleurs, les résultats de l'analyse des légumes réalisée pour les communes voisines à la plateforme industrielle montrent que 84 % des résultats sont en dessous des valeurs indicatives, selon la préfecture. « Seuls 9 résultats sont légèrement au-dessus (de 0,013 à 0,015 μg/kg pour une valeur indicative de 0,010 μg/kg), précise celle-ci. Ces dépassements concernent des légumes feuilles (blettes, épinards, mâches, salades). De nouvelles investigations seront menées pour circonscrire l'origine et l'étendue de cette pollution. » La campagne concernant les œufs est toujours en cours. Les résultats des analyses des sédiments ont quant à eux conduit à une extension de la recommandation de ne pas consommer de poissons au lac Combe Gibert.

L'ensemble des résultats sur ces aliments alimenteront l'élaboration de recommandations au niveau national, en complément du plan sur la contamination des denrées alimentaires par les PFAS lancé par le ministère de l'agriculture (2022-2025). En parallèle, l'agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) devrait publier d'ici la fin de l'année un état des lieux des valeurs de référence pour les eaux de boisson.

Par ailleurs, à la suite de l'étude épidémiologique Esteban (2014-2016) qui s'est notamment penché sur l'exposition de la population à certains PFAS, une nouvelle campagne baptisée Albane sera lancée en 2024 et actualisera les données. Les premiers résultats devraient être disponibles en 2028.

Des initiatives plus locales sont d'ores et déjà menées comme l'étude d'imprégnation humaine lancée par l'Institut Ecocitoyen et le Grand Lyon dans le cadre de la stratégie de prévention et traitement de ces pollutions de la Métropole.