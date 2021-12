Assainissement non collectif : le troisième plan national met l'accent sur l'économie circulaire

Les productions du second Pananc 2014-2020 Lors du second Plan national d'actions pour l'assainissement non collectif (Pananc) 2014-2020, différentes réalisations ont vu le jour, comme la création du portail interministériel sur l'assainissement non collectif, un guide d'aide aux opérateurs pour remplir les dossiers de demande d'agrément de leurs dispositifs ou, plus récemment, la publication d'une note sur les assurances en ANC.

Par ailleurs, le groupe de travail sur l'accompagnement des services publics d'assainissement non collectif (Spanc) s'est penché sur des référentiels d'emploi et compétence technique en ANC ainsi qu'une feuille de poste pour le recrutement des techniciens. Ces outils seront validés et publiés durant le Pananc 3.