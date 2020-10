Révision de la réglementation ANC : un grain de sable bruxellois grippe le processus

Quel calendrier pour le Pananc 3 ? Une troisième période pour le plan d'actions national pour l'assainissement non collectif (Pananc) aurait dû être lancée cette année. Mais l'épidémie de Covid-19 est venue bouleverser le calendrier. « Les orientations pour le Pananc 3 auraient dû être actées pendant une réunion prévue en juin, précise Émilie Mauron, chargée de mission eau - animatrice Qualit'ANC et rencontres inter-réseaux du Groupe de recherche, animation technique et information sur l'Eau (Graie). Pour l'instant, rien n'est fixée, les activités du Pananc 2 se poursuivent ».

Ce plan est co-piloté par les ministères de l'environnement et de la santé et convie tous les acteurs de l'ANC qu'ils soient institutionnels, professionnels, chercheurs ou usagers. Le premier a été lancé à la suite des évolutions réglementaires de 2009 jusqu'en 2013 et un second lui a emboité le pas de 2014 à 2019.

Un certain nombre de pistes pourrait faire partie du programme de travail, selon le Graie : outre la révision de l'arrêté contrôle, se pose la question de la pérennité du modèle économique des Service public d'assainissement non collectif (Spanc), le système assurantiel des professionnels, la caractérisation des eaux ménagères ou encore une étude sur l'optimisation du filtre à sable vertical.

En parallèle, le document technique unifié (DTU) 64.1 - qui donne les règles de l'art en matière de réalisation de dispositifs d'ANC « traditionnels » - est en cours de révision.