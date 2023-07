SNCF Renouvelables : la nouvelle filiale du groupe mise sur la production d'électricité solaire

La SNCF profite de son important foncier pour se lancer dans la production d'électricité photovoltaïque et ainsi couvrir une partie de ses besoins.

La SNCF a annoncé, ce jeudi 6 juillet, la création d'une nouvelle filiale baptisée SNCF Renouvelables. Le groupe ambitionne ainsi de devenir producteur d'électricité pour couvrir une partie de ses propres besoins, qui sont en hausse : son objectif est de doubler le nombre de voyageurs et de marchandises transportés d'ici à 2040. Mais avec une consommation annuelle de 9 TWh et face à la hausse des prix de l'énergie, les enjeux sont multiples. La facture de la SNCF a plus que doublé entre 2022 et 2023, avec une augmentation de 700 millions d'euros pour l'exploitation et la traction. Grâce à cette nouvelle filiale, le groupe espère donc sécuriser son approvisionnement et maîtriser ses coûts. Il envisage aussi de revendre l'électricité produite.

1 000 hectares en 2030, 10 000 en 2050

L'emprise foncière de la SNCF est hétérogène, mais importante : près de 12 millions de mètres carrés de bâtis et donc autant de toitures disponibles pour installer des panneaux solaires, et plus de 100 000 hectares (ha) de terrain. Une surface qui en fait le deuxième propriétaire foncier en France, derrière l'État. Le groupe entend donc exploiter ce « potentiel de production extraordinaire en linéaire » selon Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF : la capacité maximale estimée pour l'installation de panneaux photovoltaïques est de 10 000 ha, ce qui lui permettrait de viser l'autosuffisance en 2050. « On ose voir grand », confirme le dirigeant.

Ce lancement, tout sauf anecdotique, pourrait être le premier d'une grande série de projets des entreprises et des collectivités locales Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique

D'ores et déjà, 1 000 ha sont intégrés dans le cadastre solaire de la société, et leur exploitation est prévue d'ici à 2030. Représentant une puissance de 1000 MWcrête (MWc), ils couvriront entre de 15 et 20 % des besoins annuels de la SNCF. L'investissement est d'un milliard d'euros en sept à dix ans. «», estime Jean-Pierre Farandou, mais il n'exclut pas de nouer des partenariats industriels ou financiers. Des collectivités seraient ainsi déjà intéressées.

Si le projet est donc « finançable, accessible et pertinent du point de vue économique », il ne se fera pas, en revanche, sans recherche et innovation. D'une part, pour le stockage de l'électricité, d'autre part et surtout, pour les panneaux verticaux, dont la technologie n'est pas encore mature. Les industriels assurent que la technologie sera prête à l'échéance 2030, selon Jean-Pierre Farandou.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, salue un « lancement tout sauf anecdotique », qu'elle « espère [être] le premier d'une grande série de projets des entreprises et des collectivités locales ». En France, le potentiel linéaire en photovoltaïque est d'ailleurs également routier, comme le rappelle Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, qui rapporte que « plusieurs concessionnaires d'autoroutes sont déjà engagés dans cette voie ».

La filiale SNCF Renouvelables sera dirigée par Emmanuel Mroz, jusqu'ici directeur délégué de la transition énergétique au sein du groupe.