Accélération des énergies renouvelables : des nouveaux outils pour les collectivités

Le ministère de la Transition énergétique met à la disposition des collectivités de nouveaux outils pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans les territoires. La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables, promulguée en mars dernier, « s'articule notamment autour d'un axe prioritaire : planifier, en remettant les collectivités locales au centre des décisions », rappelle Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Les communes peuvent en effet proposer, jusqu'à la fin d'année 2023, des zones d'accélération afin d'y implanter des projets qui seront ensuite discutés en concertation territoriale.

Le premier outil est un guide de planification présentant le principe des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables, le calendrier associé, et recensant les outils qui facilitent les démarches des élus. Autre outil disponible : des fiches thématiques synthétiques sur les projets d'implantation possibles et les types d'énergies renouvelables, réalisées par l'Ademe. Celles-ci incluent des chiffres clés et des conseils pour mettre en œuvre la planification territoriale : atouts, étapes, idées reçues, retours d'expérience, etc.

Un portail cartographique en accès libre recensant le potentiel de développement sur le territoire métropolitain, ainsi que les installations de production existantes ou en développement, avait déjà été lancé, le 5 juin dernier. Ces données sont également couplées aux zones de protection environnementale.