Martinique : l'Ademe lance deux AMI pour développer la géothermie et l'hydroélectricité

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance deux appels à manifestation d'intérêt (AMI) pour développer la géothermie et l'hydroélectricité en Martinique. Ces AMI sont lancés par la Direction régionale de l'Ademe de l'île et ses partenaires du Programme territorial de la maîtrise de l'énergie (PTME), afin de dynamiser le développement de ces filières sur le territoire.

Le premier AMI concerne la géothermie et se clôture le 30 novembre. Il vise la valorisation de l'énergie présente dans le sous-sol, « par la mise en œuvre d'un réseau de distribution de froid pour des usages comme la climatisation ou des procédés industriels sur la Plaine du Lamentin ». Les lauréats bénéficieront du soutien technique et financier du PTME pour la phase d'étude de faisabilité du sous-sol et de la surface ainsi que les investissements.

Le second AMI sur l'hydroélectricité se tient jusqu'au 6 novembre. Il porte sur la valorisation des rivières et des réseaux d'eau de la Martinique, « par la mise en œuvre de projets de production d'électricité à partir de turbines hydrauliques au fil de l'eau ». Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement technique du PTME pour le montage du projet, d'un pré-cadrage environnemental de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Deal) du département, et d'un accompagnement financier pour les études.

En 2019, la Martinique a atteint une part de production électrique d'origine renouvelable de 25 %. Sa Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) fixe l'objectif de 55,6 % du mix électrique couvert par des énergies renouvelables d'ici 2023.