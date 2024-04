Méthane, eaux usées, gaz vert : le Parlement européen valide de nouvelles réglementations

Réunis en séance plénière, mercredi 10 et jeudi 11 avril, les eurodéputés ont validé plusieurs textes de portée environnementale qui avaient tous fait l'objet d'une négociation avec les États membres au cours de ces derniers mois. Le Parlement européen a ainsi adopté la refonte de la directive sur les eaux résiduaires urbaines. Pour l'association Surfrider, l'une des principales avancées de ce texte révisé est « l'inclusion, pour la première fois dans la législation européenne, de la pollution par les biomédias, source majeure de pollution plastique. »

Le nouveau cadre de certification volontaire pour les absorptions de carbone était également au menu des discussions. Adopté par les eurodéputés, ce cadre permet de valoriser les pratiques et les solutions de captage du carbone atmosphérique tout en les vérifiant. « Ce texte apportera davantage de revenus aux agriculteurs qui stockent du carbone dans les sols ou qui réduisent leurs émissions de méthane dans l'élevage », tient à souligner Pascal Canfin, député Renew Europe.

Les députés européens ont également adopté le nouveau règlement visant à réduire les émissions de méthane du secteur de l'énergie. Ce premier texte consacré au méthane s'appliquera aux émissions directes provenant des secteurs du pétrole, du gaz fossile, du charbon et du biométhane une fois qu'il est injecté dans le réseau gazier. Les réformes du marché de l'électricité et du marché gazier ont, elles aussi, été adoptées. Chaque réforme se compose d'une directive et d'un règlement. Elles visent à rendre le marché de l'électricité plus stable et celui du gaz plus « vert ».

Enfin, le Parlement a réussi à adopter à la majorité le règlement relatif aux émissions des nouveaux camions et bus malgré un risque de rejet. Ces émissions devront être réduites de 45 % pour la période 2030 à 2034, puis de 65 % de 2035 à 2039 et, enfin, de 90 % à partir de 2040.

Tous ces textes doivent désormais être validés par les États avant d'être publiés.