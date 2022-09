L'Agence de l'innovation pour les transports lance la seconde édition des appels à projets Propulse

La seconde édition du programme Propulse d'accompagnement et d'accélération de l'innovation dans les transports est lancée. Son objectif ? Contribuer à réduire les émissions du secteur, qui représente, avec ses 30 %, la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Propulse s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Sa particularité : il concerne à la fois les innovations de services, d'usages, technologiques, sociales, organisationnelles, industrielles, etc.

Pour cette nouvelle édition, les appels à projets porteront, pour le premier, sur les transports durables et décarbonés, le second sur les aménagements d'espaces pour un usage multiple (multimodal ou intermodal), le troisième sur le partage de données (pour accélérer le déploiement de solutions) et sur l'intrapreneuriat (pour aider le service public à améliorer les transports).

Les projets lauréats bénéficient d'un accompagnement durant neuf mois, qu'il soit pour du soutien juridique et réglementaire, la mise en relation avec des experts et le réseau scientifique et technique, la recherche de lieux d'expérimentations, de financements publics et privés, etc.

Concernant les échéances, le prédépôt des dossiers devra se faire avant le 17 octobre. Ensuite, les candidatures pour les appels à projets « Transports durables », « Partage de données », « Aménagement des espaces pour un usage multiple : multimodalité et intermodalité » se clôtureront le 31 octobre, et celles pour l'appel à projets « Intrapreneuriat », le 18 novembre. Les jurys se tiendront, quant à eux, à partir du 12 décembre.