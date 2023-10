Mobilité électrique : un appui marqué au développement des bornes de recharge

Destiné à financer le déploiement massif de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la formation des acteurs et la diffusion d'informations auprès des publics concernés, le programme « Aide au développement du véhicule électrique grâce à de nouvelles infrastructures de recharge » (Advenir) sera abondé de 200 millions d'euros (M€). Dévoilée ce vendredi 27 octobre par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, la mesure a plus spécifiquement vocation à favoriser la mise en place d'infrastructures de recharge pour les particuliers – en résidentiel collectif, sur voirie et sur le foncier public – et pour les poids lourds, dans le cadre de la décarbonation du transport de marchandises.

L'enjeu est important pour ce qui concerne les quelque 220 000 immeubles résidentiels en copropriété bénéficiant de places de parking. En effet, la quasi-totalité des conducteurs de voitures électriques se recharge à domicile, mais ce chiffre tombe à 56 % pour les habitants d'immeubles collectifs. Plus de 6 000 copropriétés françaises sont cependant déjà équipées et plus de 18 000 autres ont un projet en cours. Depuis son lancement, en 2016, le programme Advenir a déjà reçu 320 millions d'euros. Les ministres annoncent aussi le renforcement du crédit d'impôt relatif à l'acquisition et l'installation de bornes de recharge à domicile pour atteindre 500 €, au lieu de 300 € jusqu'alors. Une réflexion sera en outre menée en lien avec la Commission de régulation de l'énergie pour intégrer le pilotage tarifaire de la recharge et modifier ainsi les comportements des usagers.

Dans le cadre de la deuxième relève de l'appel à projets consacré au financement des bornes de recharge rapide, douze nouveaux lauréats ont par ailleurs été choisis, ce qui élève à 19 le nombre des projets sélectionnés depuis le début de l'année, pour un total de 106 M€ d'aides et de 330 M€ d'investissement global. Au total, 4 400 points de recharge rapides sont déjà répartis sur l'ensemble du territoire, dont 3 800 supérieurs à 150 kW. Les ministres promettent de définir un schéma national des sites de raccordement à haute puissance d'ici à la fin de l'année, pour les véhicules légers comme pour les véhicules lourds, incluant les aires des grands axes routiers.

Le développement des schémas directeurs territoriaux de déploiement des infrastructures de recharge (Sdirve) sera poursuivi, en parallèle, avec l'objectif de couvrir l'ensemble du territoire d'ici à 2024. Le parc des véhicules électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) devrait dépasser 1,5 million d'unités à la fin de l'année. Leur part de marché s'élève désormais à 25 %, celle des véhicules 100 % électriques dépasse les 19 %.