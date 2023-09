Infrastructures de carburants alternatifs : les obligations européennes sont parues

En juillet dernier, le Conseil européen a approuvé le règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Le texte définitif, daté du 13 septembre 2023, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, ce vendredi 22 septembre. Il détaille les obligations des États en termes d'équipements ouverts au public pour l'ensemble des véhicules, notamment pour la recharge électrique ou le ravitaillement en hydrogène.

Les voitures électriques et les camionnettes devront ainsi pouvoir trouver un point de recharge d'au moins 150 kW tous les 60 km le long des principaux corridors de l'UE formant le réseau transeuropéen de transport RTE-T ou à moins de 3 km de distance de la sortie la plus proche, au plus tard le 31 décembre 2025. Tous les 60 km sur cette même zone, les véhicules utilitaires lourds devront également disposer de stations d'une puissance minimale de 350 kW, au plus tard le 31 décembre 2027. Leur nombre deviendra plus important au fil des années. De nouvelles exigences relatives aux infrastructures de recharge destinées aux vélos à assistance électrique pourront être étudiées plus tard.

Des stations de ravitaillement en hydrogène pour voitures et camions sont par ailleurs attendues, au plus tard le 31 décembre 2030, dans tous les nœuds urbains et tous les 200 km le long du réseau central RTE-T. Afin de garantir l'interopérabilité, toutes ces stations ouvertes au public devraient au moins fournir de l'hydrogène gazeux à 700 bars.

Le texte prévoit aussi de faciliter l'utilisation de ces équipements : les consommateurs d'électricité ou d'hydrogène pourront payer leurs achats au moyen de cartes de paiement ou de dispositifs sans contact, sans avoir besoin d'un abonnement, et en toute transparence tarifaire. Les conducteurs disposeront également d'informations complètes sur la disponibilité des bornes et le temps d'attente dans les stations.

Des mesures pour les ports maritimes et les aéroports

Les ports maritimes accueillant un nombre minimal de grands bateaux à passagers ou de porte-conteneurs ne sont pas en reste. En 2030, ils devront s'équiper de systèmes de recharge pour alimenter en électricité la majorité des navires à quai. Il en sera de même pour la navigation intérieure : une installation doit être accessible au plus tard le 31 décembre 2024 dans tous les ports du réseau central du RTE-T et au plus tard le 31 décembre 2029 pour ceux qui se trouvent dans le réseau global du RTE-T.

Les aéroports proches des réseaux centraux et globaux du RTE-T auront pour leur part jusqu'au 31 décembre 2024 pour s'équiper d'infrastructures de proximité réservées aux aéronefs en stationnement pour les opérations d'embarquement et de débarquement, de passagers ou de marchandises, et jusqu'au 31 décembre 2029 pour les postes de stationnement « au large ».

À la fin de cette année, au plus tard, chaque État membre devra avoir transmis à la Commission un projet de cadre d'action national pour le développement de toutes ces infrastructures. Un point d'avancement est attendu en 2027, puis tous les deux ans ensuite. Ce règlement est applicable à partir du 13 avril 2024.