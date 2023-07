Afin d'accélérer la transition de leurs sous-traitants vers la neutralité carbone, sept multinationales se fédèrent au sein d'une alliance. Elles proposeront aux PME des parcours adaptés à leur degré de maturité.

Faire jouer le collectif pour accélérer la décarbonation des petites et moyennes entreprises (PME) françaises : c'est la mission que se sont fixée sept grandes compagnies – ADP, Bouygues Construction, EDF, Engie, Sanofi, Schneider Electric et Thales – réunies au sein d'une alliance créée par l'association Pacte PME et officiellement lancée par Olivia Grégoire, ministre délégué chargée des PME, le 13 juillet dernier. François Perret, directeur général de cette association, en est, en effet, largement convaincu : la décarbonation du pays ne passera pas exclusivement par ses grands groupes et ses établissements de taille intermédiaires, mais aussi par ses 146 000 petites et moyennes sociétés, notamment par les 33 000 aujourd'hui centrées sur une activité industrielle.

« A l'échelle européenne, les PME totalisent la moitié de la création de richesse et 63 % des émissions de CO 2 », souligne-t-il. Mais par manque de sensibilisation, de temps, de connaissances ou de ressources humaines, ces dernières peinent à se pencher sur les enjeux climatiques, malgré les soutiens et les outils proposés par l'Agence de la transition écologique (Ademe), Bpifrance et les chambres consulaires. « Or, il y a urgence à mobiliser l'ensemble des acteurs », remarque Éric Dos Santos, directeur achats, innovation et partenariat de Schneider Electric, entreprise impliquée dans l'association depuis ses débuts.

Une démarche individuelle et collective

Sans vouloir se substituer aux opérateurs publics et aux initiatives existantes, «», l'Alliance Pacte PME ambitionne donc de rassembler ces grands comptes et leurs sous-traitants volontaires – un millier pour commencer, 3 400 en trois ans – autour de parcours complets, balisés et adaptés à la maturité de chacun : du bilan carbone à la mise en œuvre de solutions, en passant par le diagnostic et le plan d'action. Encore en phase d'enquête, l'association évalue aux deux tiers la proportion des entreprises qui n'ont pas encore franchi la première étape du bilan, à 20 % celles qui l'ont réalisé mais qui n'ont pas atteint le stade du diagnostic et à 10 % celles qui seraient en mesure d'étudier les actions concrètes à mener.

Associant accompagnement individualisé et dynamiques collectives, l'alliance se propose de mettre sa propre expérience, celle d'opérateurs privés et celle d'experts techniques à leur disposition, pour leur simplifier la tâche. Elle projette aussi de fédérer les écosystèmes en leur permettant d'échanger – des idées, des bonnes pratiques, des solutions, de numérisation par exemple… – au sein de groupes de travail et d'entraide. « Nous voulons être des facilitateurs », explique Éric Dos Santos, qui certifie par ailleurs l'approche « agnostique » de l'alliance en termes de solutions technologiques.

Un véritable engagement attendu

Si cette offre est gratuite, les PME devront malgré tout s'engager à s'inscrire dans les bonnes trajectoires. Les premières d'entre elles engagées dans ce dispositif devraient débuter leur parcours à l'automne. L'expérience acquise avec ces dernières permettra d'améliorer les programmes pour les suivantes.

Pour les grands comptes, l'initiative n'est pas complètement désintéressée puisqu'elle présente le grand avantage d'améliorer significativement le bilan de leur scope 3. L'alliance espère ainsi convaincre au moins la moitié du CAC 40 de la rejoindre dans les trois ans. « Il est difficile d'entraîner nos entreprises. Mais quand vos achats totalisent les 15 milliards d'euros, vous avez le devoir de travailler collectivement à répondre aux enjeux climatiques », insiste Éric Dos Santos. Afin de mener à bien ce chantier, l'Alliance Pacte PME bénéficie d'une aide confortable de 1,7 million d'euros de la part de l'État, dans le cadre d'une convention pluriannuelle.