Recharger sa voiture électrique reste moins cher que faire le plein d'essence

Si le prix de l'électricité a connu de très fortes hausses ces derniers mois, circuler en voiture à batterie revient toujours moins cher que de rouler avec une voiture thermique. L'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, Avere-France, a calculé le coût de la recharge sur les bornes publiques, sur les cinq derniers mois. Résultats de son rapport, publié vendredi 27 octobre : un conducteur « typique », parcourant 15 000 kilomètres par an, principalement en milieu urbain pour des trajets réguliers, rechargeant sa voiture en grande partie à domicile (85 %), très peu sur des bornes publiques normales (5 %) et de temps à autres sur des bornes ultrarapides (10 %), dépensera 11,36 euros par mois, en moyenne, s'il dispose d'un abonnement, 14,25 euros s'il n'en dispose pas, outre le coût de sa recharge à domicile. Soit le tiers du budget d'un conducteur de véhicule thermique.

Un « gros rouleur », conduisant 30 000 kilomètres par an, ayant majoritairement recours aux infrastructures ultrarapides (50 %), régulièrement à la borne murale de son domicile (40 %), parfois à une borne normale (5 %) ou à une borne rapide (5 %), devra pour sa part investir près de 70 euros par mois s'il bénéficie d'un abonnement et près de 83 euros dans le cas contraire. En moyenne, entre le mois d'avril et celui d'août 2023, le prix de la recharge normale (≤ 22 kW) a augmenté de près de 7 % et celui de la recharge rapide (entre 22 et 150 kW) de 2 %. Le tarif de la recharge ultrarapide (entre 22 et 150 kW), en revanche, a baissé de près de 3 %.

« Malgré la baisse récente des coûts de l'énergie, de nombreux opérateurs semblent aujourd'hui amortir les impacts des coûts de l'an dernier », analysent les auteurs du rapport. Pour ces derniers, le prix de l'énergie n'influence pas non plus tout seul le coût global d'une recharge. Il faut aussi compter avec les frais auxiliaires associés : les frais fixes crédités à l'utilisateur au début ou à la fin d'une session de recharge, notamment, mais aussi les frais facturés aux conducteurs qui restent connectés à une station après la recharge complète de leur batterie.

Par ailleurs, pour ces derniers, les prix de l'énergie n'influencent pas seuls le coût global de l'opération, il faut aussi compter avec les frais auxiliaires associés : les frais fixes automatiquement crédités au début ou à la fin d'une session, par exemple, mais aussi les frais supplémentaires facturés aux conducteurs restés connectés à une borne après la recharge complète de leur batterie. Certains fournisseurs de services d'e-mobilité régionaux ont en outre étendu leur réseau de recharge depuis le mois de mai dernier, en intégrant des syndicats d'énergies sous une même marque. Leurs nouvelles offres tarifaires uniformisées sont souvent plus onéreuses que les précédentes.