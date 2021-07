Biocarburants : TotalEnergies va se passer de l'huile de palme à compter de 2023

Dans une interview accordée au quotidien La Provence, le PDG de TotalEnergies annonce que le groupe ne fera plus appel à l'huile de palme pour fabriquer des biocarburants à compter de 2023. Selon le PDG, le déploiement de la filière de récupération d'huiles usagées de type huiles de friture et graisse animale va permettre au groupe de ne plus utiliser d'huile de palme, peu chère, tout en maintenant l'équilibre économique de sa raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône). « Au départ, on pensait n'utiliser que 25 % de résidus et donc avoir besoin de 75 % d'huiles végétales, dont de l'huile de palme. Et, en l'espace de trois ans, les filières de résidus se sont développées et cette année nous allons utiliser moins de 100 000 tonnes d'huile de palme. (…) À compter de 2023, il n'y aura plus d'huile de palme à La Mède, ni nulle part dans la compagnie », explique Patrick Pouyanné.

Pour fonctionner jusqu'en 2023, le groupe va tout de même devoir demander une nouvelle autorisation suite à l'annulation partielle ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille en avril dernier. Ce dernier a mis en avant l'irrégularité de l'étude d'impact environnementale qui n'analyse pas les impacts climatiques indirects des importations d'huile de palme, et notamment la déforestation en Asie. Selon Patrick Pouyanné, le groupe va en profiter pour faire une demande d'autorisation sur des volumes revus à la baisse et non pour un maximum de 300 000 tonnes.

Cette décision du groupe est favorablement accueillie par l'association Greenpeace, partie prenante de la mobilisation des ONG contre le projet de Total à La Mède. « Total doit cependant tirer immédiatement les conclusions qui s'imposent : cesser toute incorporation d'huile de palme, mais aussi d'huile de soja qui présente les bilans les plus désastreux en matière environnementale », prévient l'ONG.

Située à Châteauneuf-les-Martigues près de Marseille, la plateforme de La Mède comprend une raffinerie capable de produire 500 000 tonnes par an de biocarburants dédiés à l'incorporation dans les carburants automobiles mais également dans les carburants pour l'aérien.