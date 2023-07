CEE : les premiers territoires zéro exclusion énergétique sélectionnés

Retenu en décembre 2022 par l'État, le programme « Territoire zéro exclusion énergétique » porté par le collectif Stop exclusion énergétique , est éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE). Il prévoit de s'attaquer à la grande précarité énergétique à l'échelle d'un territoire ou d'un quartier, en accompagnant les ménages sur les plans social, financier, technique, sanitaire, écologique, administratif et humain, et de favoriser l'accès à une rénovation globale et performante.

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) a été lancé afin d'identifier quatorze territoires présentant une forte densité de logements de propriétaires occupants en grande précarité énergétique. L'objectif est d'expérimenter, dans ces territoires, la démarche d'accompagnement massive des ménages en précarité par des ensembliers solidaires (associations, entreprises, régies).

Le 7 juillet, le collectif Stop exclusion énergétique a retenu onze premiers territoires. Il s'agit des villes de Paris, Marseille, Strasbourg, Besançon et Tourcoing. S'ajoutent les communautés de communes de Campagne de l'Artois, du Kreiz Breizh et du Nord-ouest Compiégnois. Enfin, Grand-Paris Grand-Est Ville de Noisy-le-Grand, l'agglomération de Carcassonne et le Département de la Mayenne.

L'AMI est toujours ouvert et d'autres candidatures sont attendues en septembre 2023.

Ce programme de CEE, prévu d'avril 2023 à décembre 2026, vise à accompagner 3 000 foyers de bout en bout dans leurs travaux de rénovation.