Chaleur : l'Ademe lance un appel à projets destiné aux petites villes

Conformément aux dispositions de la loi Énergie-climat, la France vise les 40 térawattheures de chaleur renouvelable livrée d'ici à 2030 – soit environ un triplement en huit ans. Pour accélérer la cadence et déployer davantage de tels réseaux de chaleur et de froid dans l'Hexagone, l'Agence de la transition écologique (Ademe) lance un nouvel appel à projets. « Ces réseaux, indispensables pour accélérer le développement des énergies renouvelables thermiques en permettant leur distribution, sont surtout concentrés actuellement dans les grands centres urbains, remarque l'Ademe dans un communiqué, mais il existe encore un fort potentiel de création de réseaux, en particulier au sein des villes et intercommunalités de moins de 50 000 habitants. »

Le dispositif, intitulé « Une ville, un réseau », vise à accompagner la réalisation d'études préalables au déploiement d'un réseau ou d'une boucle d'eau tempérée géothermique auprès des villes et intercommunalités de 2 000 à 50 000 habitants. Les études en question peuvent se présenter sous la forme d'études de faisabilité, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) ou de schémas directeurs de réseau. L'accompagnement, quant à lui, se manifestera par le biais de conseils fournis par les experts de l'Ademe et d'une aide financière à hauteur de 90 % du coût de chaque étude lauréate. Par la suite, la réalisation des travaux des projets sélectionnés seront également éligibles aux aides financées par le Fonds chaleur. Les communes et collectivités peuvent candidater jusqu'au 14 octobre prochain.