Chaleur renouvelable : les chiffres pour l'année 2022 sont encore loin de l'objectif pour 2030

La part des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation française de chaleur et de froid a doublé entre 2008 et 2022 : de 13,3 %, elle est passée aujourd'hui à au moins 27,2 %. Pourtant, cela reste loin des ambitions fixées ou envisagées pour les prochaines années. « Accélérer la décarbonation de la chaleur est donc indispensable pour répondre aux enjeux de souveraineté énergétique, de neutralité carbone et de maîtrise de la facture énergétique des Français », martèlent les cinq relais de ces chiffres, le Syndicat des énergies renouvelables (SER), l'Association française des professionnels de la géothermie (AFPG), la Fédération des services énergie et environnement (Fedene), le Comité interprofessionnel du bois-énergie (Cibe) et le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques (Uniclima).

Dans leur panorama annuel (1) , publié le 9 février, les cinq organisations professionnelles estiment à 170,1 térawattheures (TWh) la « consommation finale brute » de chaleur renouvelable en France métropolitaine en 2022 (assimilée à la « production » dans le document, nous renseigne le SER). Plus de 63 % de cette chaleur est produite à partir de bois, domestique (45 %) ou collectif, industriel et tertiaire (18 %). Les pompes à chaleur aérothermiques couvrent également 23 % de la demande. Du reste, cette dernière se partage entre les gaz renouvelables, la chaleur issue de l'incinération des déchets, les géothermies de surface et profonde ainsi que le solaire thermique. À noter que les auteurs du panorama ne considèrent pas la production de froid renouvelable (1,9 TWh), la combustion de biocarburants en dehors de leur utilité dans les transports (3,3 TWh), la production de chaleur fatale à partir des déchets (6 TWh) et de la production solaire thermique en Outre-mer (1,1 TWh). Au total, 184 TWh de la chaleur (et de froid) ont été produits à partir de sources renouvelables ou de déchets en 2022, soit environ 30 % des 625 TWh de chaleur totale consommés dans le même temps.

Or, dans sa nouvelle Stratégie française énergie-climat (Sfec), le Gouvernement mise sur une production renouvelable de 297 TWh en 2030 – à porter jusqu'à 419 TWh en 2035. Sans certitude sur la part que cette production prendra dans la production totale de chaleur, les organisations professionnelles l'encouragent à fixer plutôt un objectif à 55 % en 2030, « en vue d'atteindre en 2050 quasiment 100 % de chaleur issue des énergies renouvelables et de récupération ». Et pour cela, elles appellent le Gouvernement a rehaussé encore davantage le budget du Fonds chaleur, de 800 millions d'euros à un milliard dès cette année.