Budget 2024 : le point sur les dépenses pour l'énergie

Au menu du budget 2024 pour l'énergie : de nouveaux fonds pour le nucléaire, un Fonds chaleur porté à 800 M€, des appels d'offres pour la production d'hydrogène et de biogaz, des aides accrues pour la décarbonation de l'industrie et de l'outre-mer.

Sur les 7 milliards d'euros (Md€) de dépenses supplémentaires attribués à la transition écologique et énergétique dans le cadre du projet de loi de finances 2024, de nouveaux crédits sont notamment octroyés à la relance du nucléaire et au développement de la chaleur.

Un soutien accru au nouveau nucléaire

Le budget total consacré au nouveau nucléaire augmente de 10 %, pour atteindre 1,5 Md€ en 2024. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) voit ainsi son enveloppe augmenter de 140 millions d'euros (M€), pour atteindre 600 M€ en 2024 (subvention pour charge de service public). Ce budget supplémentaire permettra de financer la poursuite de la construction du réacteur de recherche Jules-Horowitz à Cadarache, la hausse de 146 emplois et les infrastructures de recherche et d'essais en soutien aux lauréats de l'appel d'offres sur les réacteurs nucléaires innovants, détaille le ministère. Outre l'optimisation du parc existant à court et moyen termes, le Gouvernement table, à l'horizon 2035, sur le lancement de la construction de nouveaux EPR et sur celui des réacteurs de quatrième génération pour compléter le mix électrique. Par ailleurs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) voit son budget augmenter de 3,4 M€.

Un Fonds chaleur porté à 800 M€

Le Fonds chaleur est doté, quant à lui, de 300 M€ supplémentaires (+ 60 %), pour atteindre 800 M€ en 2024, afin de soutenir la création de nouveaux réseaux de chaleur, ainsi que la production et la récupération de chaleur renouvelable pour les industriels, les agriculteurs et d'autres acteurs économiques. La filière demandait une dotation de 1 Md€ afin d'atteindre les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l'énergie, voire les dépasser.

Hydrogène et gaz verts : des appels d'offres en 2024

Par ailleurs, 680 M€ seront octroyés au futur mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné, pour une puissance soutenue de 150 mégawatts (MW).

Le ministère a également annoncé le lancement, d'ici à fin 2024, d'un appel d'offres pour déployer des méthaniseurs de grande taille (supérieurs à 25 gigawattheures), doté d'une enveloppe de 800 M€.

La mission France 2030, dotée de 7,7 Md€, permettra, quant à elle, de soutenir des projets de gigafactories de batteries, ainsi que des projets dans le domaine des semi-conducteurs pour répondre notamment aux besoins du secteur de la production d'hydrogène.

Enfin, les moyens en faveur de la décarbonation de l'industrie seront amplifiés pour atteindre 5 Md€. À partir de 2024, le Fonds de décarbonation de l'industrie accompagnera la décarbonation profonde des sites les plus émetteurs, via des contrats pour différence.

Les ENR encore sources de recettes en 2024

Le budget consacré à la transition énergétique dans les zones non interconnectées (ZNI) sera « amplifié », pour atteindre 1 Md€.

À noter que, en métropole, les charges de service public pour les énergies renouvelables 2024 devraient être négatives, c'est-à-dire sources de recettes, en raison des prix élevés du marché de l'électricité. Elles devraient compenser en partie le coût des boucliers énergétiques, en partie maintenus en 2024.