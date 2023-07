Déchets d'ameublement : la collecte d'Ecomaison progresse de 25 %

Le 7 juillet, Ecomaison (précédemment Eco-mobilier) a annoncé avoir collecté 1,5 million de tonnes de mobilier et literies usagés en 2022, soit une hausse de 25 % par rapport au volume collecté en 2021 (après une progression de 36 % cette année-là).

Les tonnages récupérés ont été valorisés à 97 %. Le réemploi reste stable à 5 %. Le recyclage progresse de 3 points en un an, pour atteindre 48 % du volume collecté. La valorisation énergétique s'établit à 44 %, au même niveau qu'en 2022.

Ecomaison précise aussi les quantités valorisées par matière : 760 000 tonnes de bois ; 300 000 tonnes de combustibles solides de récupération (CSR) ; 60 000 tonnes de ferraille ; 11 000 tonnes de mousses ; et 5 000 tonnes de plastiques.

3 500 nouveaux adhérents

Parallèlement, les mises en marché ont été de l'ordre de 2,8 millions de tonnes, en recul de 6,5 %, rapporte l'éco-organisme chargé, conjointement avec Valdelia, de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets d'éléments d'ameublement (DEA).

Au total, les plus de 10 000 adhérents de l'éco-organisme ont versé 292 millions d'euros d'écocontributions, dont 490 000 euros au titre de la filière jouets et 235 000 euros au titre de la filière bricolage et jardin. Sur ce point, Ecomaison rapporte aussi avoir gagné un peu plus de 3 500 adhérents grâce à l'élargissement de la filière DEA aux éléments de décoration textile, ainsi qu'au trois agréments obtenus l'an dernier (jouets, bricolage et jardin) et produits et matériaux de la construction et du bâtiment (PMCB).

Par ailleurs, l'éco-organisme explique « [avoir] achevé la montée en puissance de la filière de recyclage pour l'ameublement, avec 98 % du territoire couvert par une solution de collecte ». Le nombre de points de collecte est passé de 5 600, en 2021, à 6 720, en 2022.

Enfin, l'éco-organisme annonce avoir déposé, le 30 juin 2023, une demande de renouvellement de son agrément DEA pour la période 2024-2029 (le cahier des charges de la filière pour cette période n'est pas encore connu). Il annonce notamment que son budget passera de 277 millions à 350 millions d'euros en 2024.