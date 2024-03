Chlordécone : une charte pour renforcer la culture du risque en Martinique

Un risque plus fort d'exposition à la chlordécone existe pour certains aliments comme les racines et de tubercules issus de jardins en zone contaminée

Dans la continuité du IVe plan Chlordécone 2021-2027, une charte pour renforcer l'accès à l'information a été signée entre l'Association des Maires de Martinique (AMM), la préfecture et l'Agence Régionale de santé (ARS), vendredi 15 mars à Fort-de-France. A travers ce document, l'Association des Maires de Martinique s'est engagée à amplifier les diagnostics des sols ou les tests de chlordéconémie auprès des administrés. Elle doit également fournir une information détaillée sur les processus d'indemnisation des victimes avec l'appui de l'État.

Par ailleurs, des programmes « JAFA Communes » et « JAFA Écoles » seront développés sur tout le territoire de la Martinique : ces derniers sensibilisent à une alimentation qui permet de réduire l'exposition aux pesticides. L'agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) avait montré en 2022 que certains aliments présentaient un risque plus fort d'exposition comme les racines et les tubercules issus de jardins en zone contaminée ou de la pêche en circuit court.

La charte compte permettre une meilleure formation et une sensibilisation des agents municipaux aux outils de lutte contre l'exposition à la chlordécone. Pour accompagner la population, des ambassadeurs « JAFA chlordécone et autres pesticides » seront notamment formés.

Si ce pas vers une meilleure information est à saluer, son efficacité reste cependant à démontrer sur des territoires dont la confiance dans les institutions et le personnel politique, central comme local, a été émoussée. Dans un rapport publié en mars 2023, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) constatait en effet la perception négative des actions mises en œuvre par l'État pour gérer la pollution.