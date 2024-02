Gaz : la consommation passe sous la barre des 400 TWh en 2023

Tout comme pour l'électricité, la tendance à la baisse de la consommation de gaz en France se confirme. Entre 2021 et 2023, la demande en gaz a chuté de 20 % « en raison des effets cumulés d'un climat plus doux (2023 est la deuxième année la plus chaude après 2022), des changements de comportements liés à la transition énergétique et du plan national de sobriété », analyse le gestionnaire de réseau GRTgaz qui a présenté son bilan de l'année. Résultat : la consommation passe sous la barre des 400 térawattheures (TWh), pour s'établir à 381 TWh en 2023. La consommation (corrigée du climat) des ménages, du tertiaire et de la petite industrie est en baisse de 6,5 % par rapport à 2022, celle des industriels de 7,4 %. Ce recul est lié à trois facteurs principaux, estime GRTgaz : l'évolution de l'activité industrielle, l'efficacité énergétique, mais aussi la substitution entre énergies. Enfin, après avoir été fortement sollicitées en 2022, les centrales électriques au gaz sont revenues au niveau de 2021 (36 TWh), soit une baisse de 40 % par rapport à 2022.

Les approvisionnements européens ont, quant à eux, baissé de 14 %, avec une hausse de la part du GNL, qui a représenté 41 % des flux. Mais, selon l'IEEFA (Institute for energy economics and financial analysis), la demande européenne en GNL devrait culminer en 2025 et entraîner rapidement des surcapacités d'importation, trois fois supérieures à la demande d'ici à 2030. Six terminaux méthaniers flottants ont été mis en service en Europe en 2023, pour répondre à la situation énergétique.

Enfin, la production nationale de biométhane continue sa croissance pour atteindre une capacité de production de 11,8 TWh par an, soit 2,8 TWh de plus qu'en 2022. Et 14,8 TWh de projets de méthanisation sont en développement. « Dans ces conditions, l'ambition nationale de 44 TWh de gaz renouvelables injectés dans les réseaux français pourra être atteinte en 2030 », estime GRTgaz. Pour accompagner cette dynamique, le gestionnaire de réseau demande la mise en place rapide de plusieurs outils réglementaires comme les certificats de production de biométhane ou l'appel à projets pyrogazéification.