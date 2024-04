Renault et Volvo associés pour développer l'utilitaire électrique

Devenir un poids lourd du fourgon électrique, c'est l'ambition des deux groupes Renault et Volvo (maison mère de Renault Trucks) associés depuis le 22 mars dernier dans la création d'une nouvelle entreprise : Flexis SAS. À partir de 2026, ces deux acteurs comptent produire de nouveaux utilitaires à batterie dans l'usine historique de Renault à Sandouville (Seine-Maritime). Dopé par le développement du e-commerce et la nécessité de réduire l'empreinte carbone du transport routier, le marché est en effet en plein essor. Selon les partenaires, il devrait croître de 40 % par an jusqu'en 2030 en Europe.

Ces derniers misent sur leur plateforme entièrement électrifiée de type « skateboard » (base roulante commune à plusieurs modèles et personnalisable) pour réduire les coûts de production. Les véhicules – connectés – devraient pour leur part bénéficier d'un service de pilotage embarqué leur permettant de rationaliser les livraisons et de suivre les performances des véhicules, donc de réduire leur coût global d'utilisation, jusqu'à 30 % selon les constructeurs.

Renault Group et Volvo Group détiendront respectivement 45 % des parts et prévoient d'investir chacun 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années. Les 10 % restant reviennent au transporteur-logisticien CMA CGM, qui investira jusqu'à 120 millions d'euros d'ici à 2026. Issu du groupe Volvo, Philippe Divry dirigera la société. Krishnan Sundararajan, transfuge de Renault, a été nommé directeur des opérations.