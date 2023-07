Décarbonation de l'industrie : sept lauréats de l'appel à projets de GRDF sur les territoires innovants

Sept projets territoriaux innovants ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets lancé par GRDF, en début d'année, pour la décarbonation de l'industrie. La majorité est portée par des consortiums territoriaux. Une enveloppe de 500 000 euros est à répartir entre les lauréats pour l'accompagnement dans la réalisation d'études de faisabilité et le cadrage en amont du projet. Mettant en œuvre les gaz verts et l'hydrogène renouvelable et bas carbone, les projets tournent autour de l'écologie industrielle, l'économie circulaire, la valorisation des déchets et le soutien de l'agriculture durable.

Trois lauréats concernent des projets portuaires : un réseau de distribution d'hydrogène sur la zone industrialo-portuaire de Port-la-Nouvelle, en Occitanie ; transition énergétique du port de Brest ; synergie territoriale dans les trois zones industrialo-portuaires de l'axe Seine. Les autres projets sélectionnés portent sur : gaz verts et valorisation des déchets pour les industriels parfumeurs à Grasse (Paca) ; une boucle territoriale 100 % hydrogène et brique de méthanation au Bourget (Île-de-France) ; la méthanisation territoriale dans la communauté de communes Les Vals du Dauphiné (Auvergne-Rhône-Alpes) ; démarche de flexibilité territoriale afin de maximiser l'injection de biométhane et décarboner les industries locales à Arc-lès-Gray (Bourgogne-Franche-Comté).