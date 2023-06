La CDI Fnaim demande à appliquer un DPE spécial au bâti d'avant 1948

La Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fnaim (CDI Fnaim) et l'association Sites et cités remarquables de France ont envoyé, le 19 juin, une lettre commune au Gouvernement afin de définir un diagnostic de performance énergétique (DPE) particulier pour les bâtiments anciens construits avant 1948. Aujourd'hui, ces bâtiments représentent un tiers du parc de logements français.

Selon les deux organisations, les résultats du premier trimestre 2023, publiés par l'Agence de la transition écologique (Ademe), montrent que, sur 850 000 logements sortis de terre avant 1948, 60 % sont classés avec une étiquette énergétique E, F ou G (passoires thermiques). « La majorité du bâti ancien est donc soumis à une obligation de rénovation d'ici à 2034 (si proposés à la location). Cela est dû à la méthode de calcul 3CL du DPE (réformé en 2021) qui ne restitue pas correctement les qualités intrinsèques de l'ancien », critiquent Yannick Ainouche, président de la CDI Fnaim, et Martin Malvy, président de Sites et cités remarquables de France. Ils ajoutent que le classement moyen de ce parc ancien devrait correspondre à une étiquette D et à une consommation énergétique de 200 kWhEp.m².an.

Ils estiment donc que des changements au DPE pour ce bâti pourraient être apportés « pour une meilleure prise en compte des espaces tampons, de la réalité des ponts thermiques, du confort d'été ainsi que pour des isolants bio-sourcés et géo-sourcés, comme le torchis des murs ou les toitures de chaume, les enduits isolants… » Par conséquent, « affiner le DPE en l'adaptant à la construction ancienne, permettra de sortir des biens injustement classés comme passoires et d'identifier ainsi les biens réellement énergivores », concluent les deux présidents dans leur lettre.

Par ailleurs, ils rappellent que les logements de petites surfaces de moins de 30 m2 comptent aussi des passoires et « font face au même problème de pénalisation dû au modèle actuel du DPE ».