Écophyto II+ : les appels à projets pour 2021 et 2022 sont lancés

L'appel à projets national 2021-2022 du plan Écophyto II+ est désormais lancé. Grâce aux initiatives retenues, il vise la mise en œuvre de cinq axes du plan : tout d'abord, une évolution des pratiques avec la diminution de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il s'intéresse également à la recherche et à l'innovation pour améliorer les connaissances et les outils à la disposition des agriculteurs.

Des initiatives pour évaluer et maîtriser les risques sont également attendues. Tout comme des propositions qui accélèrent l'atteinte de l'objectif de suppression des produits phytosanitaires dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures (Jevi). Il soutiendra aussi des projets collectifs de réduction des usages, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques à l'échelle des territoires.

La première échéance est prévue le 19 décembre 2021 pour le dépôt des lettres d'intention.

Les candidats sélectionnés devront déposer leurs dossiers avant le 4 avril 2022.

La liste des projets lauréats sera publiée sur les sites de l'Office français de la biodiversité et des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture au plus tard le 20 juin 2022.