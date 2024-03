Énergies renouvelables : de nouvelles régions entrent dans la danse

Autrefois très régionalisées, les énergies renouvelables conquièrent aujourd'hui de nouveaux territoires. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont plus les seules régions à déployer en masse des centrales photovoltaïques. Idem du côté des Hauts-de-France et du Grand Est pour l'éolien terrestre. D'après le bilan annuel des raccordements renouvelables, publié le 8 mars par le gestionnaire du réseau électrique Enedis, de nouvelles régions se tournent vers les énergies renouvelables.

En 2023, le nombre de raccordements d'installations solaires et éoliennes (terrestres ou maritimes) réalisés en Normandie a progressé de 51 % en un an – la plus forte augmentation parmi les treize régions métropolitaines. Sa voisine bretonne a, quant à elle, connu une augmentation de 38 %. Ces deux régions ont notamment bénéficié des raccordements des parcs éoliens au large de Fécamp (Seine-Maritime), pour la première, et de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), pour la seconde. À l'est, la Bourgogne-Franche-Comté a également enregistré une croissance de 17 % - identique à celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), quoique déjà parmi les plus solarisées de l'Hexagone.

« En 2023, Enedis a raccordé plus de 200 000 installations de production d'énergie renouvelable (en France), principalement photovoltaïques et en autoconsommation individuelle, atteste Enedis, en écho aux augmentations de 72 à 105 % constatées en la matière en fonction des régions. C'est deux fois plus qu'en 2022, représentant une capacité de production inédite de 4,2 gigawatts, contre 3,7 GW en 2022. » Cela étant, de ces quatre régions, seul le mix électrique de la Bourgogne-Franche-Comté table majoritairement sur les énergies renouvelables, grâce notamment à 54 % d'électricité fournie par l'éolien terrestre. La Normandie et la région Aura s'appuient toujours grandement sur leur capacité nucléaire respective, tandis que la Bretagne – malgré 39 % de production d'origine éolienne – mise encore sur une puissance thermique fossile, en particulier grâce à la centrale à gaz en cycle combiné de Landivisiau (Finistère).