Engie et le fonds Mirova inaugurent un partenariat dans le biogaz

Le 20 avril, Engie et la société de gestion Mirova ont annoncé un partenariat stratégique dans le secteur du biogaz. Le fonds Mirova-Eurofideme 4 va entrer, à hauteur de 50 %, dans le capital de Dana Gaz, une société qui détient neuf unités de méthanisation développées et construites par Engie. Les neuf unités comprennent sept centrales de production de biométhane, pour une capacité installée de 15,5 mégawatts (MW), et deux centrales de cogénération, d'une capacité installée de 2 MW.

Le fonds Mirova-Eurofideme 4 destiné à la transition énergétique en Europe, est doté de 859 millions d'euros. Ce partenariat avec Engie marque une prise de position « significative » dans le biogaz en France. Engie et Mirova étaient déjà associés, en Europe, dans des projets éoliens, solaires, et hydrauliques.

« Cette transaction inaugure un partenariat de long terme, avec l'ambition d'accroître le portefeuille d'actifs de Dana Gaz », expliquent les deux partenaires, qui estiment que la filière biométhane « contribuera à la relance d'une économie circulaire » à l'issue de la crise sanitaire.