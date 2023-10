Avant d'être nommé ministre du Logement dans le cadre du dernier remaniement, Patrice Vergriete était à la tête de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Celle-ci a élu la sénatrice Sonia de La Provôté pour lui succéder.

Le 9 octobre, les adhérents de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau), réunis en assemblée générale, ont renouvelé leur gouvernance. Cette décision émane de la nomination, le 10 août, de son président, Patrice Vergriete, au titre de ministre délégué chargé du Logement au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Le maire de Dunkerque était jusqu'alors président délégué de la Fnau avant, le 14 juin dernier, d'être pleinement élu à la tête de la fédération.

Pour lui succéder, la Fnau a opté pour Sonia de La Provôté. Conseillère municipale de Caen et présidente de son agence d'urbanisme de Caen (Aucame), celle-ci est également sénatrice de l'Union centriste pour le Calvados. À ce titre, elle a notamment participé à la commission sénatoriale spéciale portant sur la proposition de loi dite de facilitation de l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN), promulguée le 20 juillet dernier.

Elle partagera désormais la présidence de la Fnau avec deux « coprésidents ». Il s'agit, d'une part, de Catherine Barthelet, présidente de l'agence d'urbanisme de Besançon (Audab) et maire de Pelousey, dans le Doubs. Et, d'autre part, de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région Île-de-France et de l'Institut Paris Région, mais également Marie de Mennecy, dans l'Essonne.