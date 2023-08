Biodiversité, ville et logement : les attributions des nouveaux membres du Gouvernement sont parues

Suite au remaniement du 20 juillet dernier, les attributions de trois nouveaux secrétaires d'État et ministre délégué sont définies par trois décrets parus au Journal officiel du 11 août 2023.

Rattachée au ministère de la Transition écologique, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Sarah El Haïry, est astreinte aux politiques de protection et de valorisation de la nature et de la biodiversité. Elle a notamment pour mission la gestion de la faune sauvage (y compris les grands prédateurs) et de son bien-être, de la police de la chasse et de la pêche en eau douce, de la protection des paysages et des sites. Elle s'assure aussi du contrôle de l'utilisation et du commerce des espèces animales et végétales. Aux côtés de la Première ministre, Sarah El Haïry mènera la politique relative aux aires marines protégées ainsi que celle de protection de l'environnement et des milieux marins. Elle est également en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), de la politique relative à la forêt, ainsi que de la préparation de la politique de protection, de gestion et de police de l'eau, et de celle en matière d'espaces protégés. Elle représente enfin la France dans le cadre des négociations européennes et internationales sur l'eau et la biodiversité, et s'assure de la mise en œuvre des accords et des directives européennes.

Au sein du même ministère, les tâches attribuées au nouveau ministre délégué chargé du logement, Patrice Vergriete, sont celles relatives au logement et à la construction, y compris la politique de renouvellement urbain et d'urbanisme. Il est aussi en charge de la lutte contre l'étalement urbain et, en lien avec le ministre chargé de la transition énergétique, des politiques d'efficacité énergétique et de performance environnementale des bâtiments. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville, est rattachée quant à elle à la fois au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ainsi qu'à celui de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle traite notamment des affaires relevant de la politique de la ville et de la politique de renouvellement urbain.