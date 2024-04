Réseau électrique : un appel d'offres pour 44 opportunités de flexibilités locales

Le gestionnaire du réseau de distribution Enedis lance un appel d'offres, du 11 mars au 31 mai, pour accroître les flexibilités locales. Quarante-quatre opportunités de services de flexibilités sont ouvertes dans 30 départements (1) , dont 41 pour renforcer la performance du réseau public de distribution d'électricité et trois pour accélérer le raccordement des énergies renouvelables. Ces trois derniers services se situent dans la Somme et s'inscrivent dans le cadre du projet Reflex, qui vise à accueillir sur le réseau de distribution davantage de production et plus rapidement, en échange de limitations ponctuelles des productions.

Pour rappel, Enedis a lancé les premiers appels au marché pour des flexibilités locales en 2020, pour éviter des coûts de renforcement et/ou de création du réseau, ou de faire appel à des groupes électrogènes en cas de travaux ou d'incident sur le réseau. Il s'agit de proposer à des producteurs, des consommateurs ou des sites de stockage d'augmenter ou de baisser temporairement leur puissance électrique, en bénéficiant d'une rémunération.

En 2023, Enedis a acheté quatre services de flexibilités locales à Bourgueil (Indre-et-Loire), Isola 2000 (Alpes-Maritimes), Paris Convention et Vaise (Rhône). Le gestionnaire de bornes de recharge électrique de haute puissance NW, l'opérateur d'effacement Voltalis et la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour ont remporté les appels au marché.