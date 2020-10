Le Fonds avenir Bio va être doté de 5 M€ supplémentaires par an

Le Fonds Avenir Bio disposera de 5 millions d'euros supplémentaires par an de 2021 à 2022. Cette mesure s'inscrit dans les dispositions prévues par le volet transition agricole du plan de relance, présenté en septembre dernier. L'objectif de ce fonds est d'accompagner financièrement des programmes de développement de la production biologique. Ce fonds géré par l'Agence bio avait déjà été doublé pour être porté à 8 M€ en 2019. Il disposera donc désormais de 13 millions d'euros par an jusqu'en 2022.

Sans attendre cette enveloppe, un nouvel appel à projets est d'ores et déjà ouvert pour une clôture le 12 janvier prochain. « Un prochain guichet de ce Fonds Avenir Bio, toujours soutenu par le plan de relance, sera ouvert début 2021 sur une période plus longue, pour permettre un dépôt des dossiers au fil de l'eau », précise le ministère de l'Agriculture.

Reste à savoir si ce renforcement permettra de contribuer à atteindre l'objectif de 15 % de la surface agricole utile (SAU) en bio en 2022. Un rapport de la commission des finances du Sénat publié fin janvier dernier par les sénateurs Yannick Boutrel (PS, Côtes-d'Armor) et Alain Houpert (LR, Côte-d'Or) doutait de l'efficacité de la politique française pour y arriver et pointait notamment une nécessaire réorganisation de l'Agence bio. « Au-delà des difficultés crées par les modalités de sa gouvernance, la coexistence de missions éventuellement contradictoires représente une autre sérieuse difficulté, difficulté encore accrue par le développement de sa fonction de financeur dans le cadre d'un « fonds avenir bio » auquel l'agence est censée apporter une expertise dont les moyens semblent lui manquer, et dont la gestion, malgré les précautions prises pour prévenir toute dérive, mériterait un audit », dénonçaient-ils alors.