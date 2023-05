Francis Nativel, le représentant d'Eau et rivières de Bretagne au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Côtes-d'Armor, prend la présidence de l'association.

L'association à vocation régionale, Eau et rivières de Bretagne (ERB), engagé dans la restauration et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, accueille un nouveau président. Représentant d'ERB au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Côtes-d'Armor, Francis Nativel succède à Alain Bonnec, à la tête de l'association depuis 2017.

Francis Nativel a consacré sa carrière au raffinage à l'Institut français du pétrole, puis dans sa filiale, la société Axens, après des études spécialisées dans l'industrie lourde. « C'est un peu difficile à porter maintenant, mais j'ai essayé dans toute ma carrière de prendre en compte le respect des règles environnementales dès le chiffrage des projets, de faire attention dans le choix des sites, de minimiser l'impact des pollutions générées, de veiller à la qualité des produits pour réduire l'exposition aux maladies respiratoires, de servir vraiment l'intérêt des pays et des populations. J'ai géré des projets importants, mais je suis loin de certains pétroliers, prédateurs sans scrupules. » À sa retraite, il s'installe à Perros-Guirec et assiste, en 2018, à sa première assemblée générale d'ERB.

Le nouveau président est membre du directoire risques impacts industriels de France Nature Environnement (FNE). Il est également administrateur pour le compte de FNE au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Au cours de son mandat à ERB, Francis Nativel souhaite mettre en œuvre son projet stratégique 2023-2027 dans le cadre duquel une attention particulière sera portée aux effets du changement climatique, à la pollution plastique et à la qualité de l'eau. Il sera accompagné pour cela d'un nouveau bureau et d'un nouveau conseil d'administration.