Le Gouvernement lance un bonus pour l'achat de véhicules lourds électriques ou hydrogène

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, et la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, ont annoncé la mise en place d'un bonus pour l'achat d'un véhicule industriel (camion, autobus, autocar) fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène.

Cent millions d'euros du plan France Relance sont dédiés pour encourager le développement des véhicules lourds zéro émission. Pour un maximum de deux ans et dans la limite de l'enveloppe des 100 M€, le Gouvernement octroie une aide de 50 000 € pour les camions et 30 000 € pour les autobus et autocars.

Cette nouvelle aide est cumulable avec le dispositif de suramortissement pour les véhicules lourds utilisant des énergies propres, qui a été récemment prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 dans le projet de loi de finances. Pour un camion électrique, le cumul des deux aides peut s'élever jusqu'à 100 000€. « Un décret mettant en application cette mesure sera publié prochainement. Un premier bilan de ce dispositif de soutien sera réalisé dans les six mois », ont précisé les ministres.