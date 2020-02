Grenoble : un tramway aérien verra le jour en 2023

Le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) a validé, jeudi 20 février, le projet de construction d'un tramway aérien entre les communes de Fontaine et de Saint-Martin-le-Vinoux. Cette nouvelle liaison, qui devrait être finalisée en 2023, permettra de relier ces deux communes de l'agglomération grenobloise en survolant la rivière du Drac et l'autoroute A480. Les travaux seront réalisés par la société iséroise Poma, qui a déjà conçu les métrocâbles de Medellín, Rio et New York.

L'objectif, défini dans le plan de déplacements urbains de l'agglomération grenobloise pour 2030, est de renforcer l'offre de transports grenobloise et de poursuivre les efforts engagés par la métropole pour réduire l'usage individuel de la voiture, et donc la pollution atmosphérique. Le transport par câble est encouragé par l'État depuis la loi Grenelle I de 2009, qui l'identifiait comme l'un des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein des zones urbaines.

Coût de l'opération : 68,5 millions d'euros. Une gabegie, selon l'Association pour le développement des transports en commun (ADTC) de Grenoble. L'association estime que les prévisions de trafic (5 100 passagers par jour lors de la livraison, 8 600 à terme) sont trop faibles pour l'investissement nécessaire, et que le développement du réseau de tramway terrestre est plus urgent que la construction de ce métrocâble.

Ce téléphérique urbain ne sera pas le premier en France : un métrocâble existe déjà à Brest, et des travaux sont en cours à Toulouse. Un projet est également à l'étude à Créteil, en Île-de-France.