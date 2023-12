Cinq nouvelles mesures pour encourager la géothermie en Outre-mer

Inauguration du premier réseau de chaleur de cinquième génération à Paris Saclay

Le pôle technologique de Paris Saclay s'est doté d'un réseau de chaleur de dernière génération qui s'appuie sur la géothermie. Il alimentera en chaud et en froid les laboratoires, écoles et entreprises du site soit plus de 2,1 millions de m² d'ici 2024.