Nouveau report du Congrès mondial de la nature à Marseille, sans nouvelle date

Ce mercredi 16 septembre, le ministère de la Transition écologique et l'Union internationale de la conservation de la nature (UICN) ont annoncé un nouveau report du Congrès mondial de la nature qui devait initialement se tenir en juin à Marseille (Bouches-du-Rhône). En avril dernier, le ministère et l'UICN avaient déjà repoussé à janvier 2021 la tenue de cette réunion internationale sur la biodiversité, à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. C'est pour cette même raison, que les nouvelles dates de l'évènement « seront annoncées prochainement ».

Le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 doit être adopté lors de la 15e conférence des parties (COP 15) de la Convention sur la diversité biologique, à Kunming (Chine) qui a aussi été reportée à mai 2021. La COP 15 devait initialement se tenir en octobre 2020. En 2010, les États parties à la Convention se donnaient vingt objectifs à atteindre d'ici 2020. Le bilan final des Nations unies, publié le 15 septembre, montre qu'aucun d'entre eux n'a été pleinement atteint.