Plastique : la Commission européenne précise le périmètre des produits interdits à partir de juillet 2021

Ce lundi 31 mai, la Commission européenne présente des orientations concernant les règles relatives aux plastiques à usage unique. Ces orientations doivent permettre une application « respectueuse et uniforme » des nouvelles règles de la directive SUP (SUP, pour single-use plastics).

« Les lignes directrices donnent les définitions et les termes-clés [relatifs aux produits visés par la directive] et ont été élaborées à la suite de consultations approfondies avec les États membres et d'interactions avec un large éventail parmi les acteurs concernés », explique la Commission.

L'attention de cette dernière porte d'abord sur l'interdiction de certains produits, mesure phare de la directive. D'ici le 3 juillet, la mise en marché de certains articles en plastique à usage unique sont interdits : les bâtonnets des cotons-tiges, les couverts jetables, les pailles, les touillettes, les bâtons pour fixer les ballons gonflables et leur dispositif de fixation, les produits contenant des plastiques oxo-dégradables (notamment les sacs et les emballages), ainsi que les gobelets et emballages de fast-food en polystyrène expansé. Les États membres qui le souhaitent pourront aussi interdire les gobelets et contenants alimentaires en plastique.

Le document aborde aussi d'autres produits concernés par des restrictions moins fortes. C'est notamment le cas des contenants alimentaires en plastique destinés à la consommation immédiate (dont la consommation doit être réduite) et des lingettes humides, ou encore des cigarettes (qui devront porter sur leur emballage des mentions informant le consommateur de la présence de plastique).