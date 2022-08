Parc éolien Yeu-Noirmoutier : le Conseil d'État valide la dérogation Espèces protégées

Le rouleau compresseur est en marche : tout est bon pour l'éolien et les financiers derrière, et tant pis pour les gens et la nature ! L'éolien n'est pas une solution à la fourniture d'électricité, il aurait fallu qu'ils ouvrent un peu leurs œillères : juste en Juillet, il y a eu des jours de production éolienne à moins de 1% de la consommation nationale. Le caractère impératif ne s'applique absolument pas ! Juste odieux.

dmg | Aujourd'hui à 10h43