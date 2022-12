Citeo et le Centre technique du papier misent sur la fibre de cellulose comme substitut au plastique

L'emploi de fibres de cellulose dans le secteur de l'emballage a le vent en poupe. Citeo et le Centre technique du papier (CTP) ont annoncé, fin novembre, la signature d'un partenariat pour développer et industrialiser « des solutions circulaires à base de fibres de cellulose ». L'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers consacrera « plus de 10 millions d'euros » sur 6 ans à ce partenariat.

Au-delà des emballages en papier-carton « classiques » (le secteur consomme déjà la moitié de la production papetière européenne), le partenariat doit permettre le développement d'emballages en cellulose aux propriétés similaires à ceux en plastique. Il s'agit de « mutualiser la prise de risques par des actions collectives [afin] de concevoir l'inconcevable et de donner de nouveaux horizons à la fibre de cellulose "dans tous ses états" », résume le CTP.

La cellulose, un polymère naturel

Sur le plan chimique, la cellulose est un polymère naturel. Ce point suscite un réel intérêt depuis que la Commission européenne a précisé que l'interdiction de certains produits en plastique visait tous les types de plastiques, y compris les bioplastiques, à l'exception « des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ». De fait, la cellulose devient une alternative aux plastiques.

Les deux premiers projets visent justement à reproduire les propriétés d'emballages plastique, notamment en polystyrène, dorénavant interdits ou sur la sellette.

Citeo et le CTP veulent d'abord développer « des barquettes en cellulose moulées monomatériaux et barrières à l'eau, aux graisses et aux gaz ». Et de préciser que ces barquettes « aptes au contact alimentaire (…) seront destinées notamment à la restauration rapide puis à la restauration collective ». Pour rappel, les « boîtes kebab » en polystyrène expansé sont interdites depuis juillet 2021.

Le second projet annoncé vise la fabrication de mousses de calage en fibre de cellulose. Cette alternative est « particulièrement intéressante pour le secteur du e-commerce, pour lequel les besoins sont importants et croissants », expliquent les deux partenaires.

Par ailleurs, les deux acteurs expliquent que leur collaboration, intiée en 2017, a déjà débouché sur une première solution de substitution : le projet e-bliss a permis de développer un emballage en papier transparent et thermoscellant au grammage faible permettant de conditionner les journaux et magazines envoyés par la poste. Cette solution répond à une interdiction entrée en vigueur en janvier 2022 : la fin des expéditions sous emballage plastique des titres de presse aux abonnés et des publicités (adressées ou non).