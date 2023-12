Climat-énergie : le plan français évalué par la Commission européenne

La Commission européenne a publié, le 18 décembre, l'évaluation des projets de plans nationaux sur l'énergie et le climat (Pnec), que lui ont remis les États membres. « Les projets de Pnec actualisés nous rapprochent de la réalisation des objectifs de l'UE pour 2030 et de la mise en œuvre de la législation récemment adoptée. Toutefois, des efforts supplémentaires sont manifestement nécessaires, notamment à la lumière des résultats de la COP 28 et de l'appel mondial à accélérer l'action au cours de cette décennie », souligne-t-elle. Les États membres doivent remettre leurs plans finalisés et mis à jour avant le 30 juin prochain.

En vue cette échéance, la Commission appelle les États membres à rehausser leurs ambitions de réduction de gaz à effet de serre et à « présenter des plans plus clairs sur la manière dont ils entendent s'adapter au changement climatique ». Sur le volet énergie, la Commission leur demande de mieux préparer l'accélération des énergies renouvelables et de renforcer les actions en faveur de l'efficacité énergétique.

La Commission publie également des recommandations individuelles. Pour la France, elle indique que les objectifs d'énergies renouvelables à 2030 (33 %) sont nettement inférieurs aux objectifs européens (44 %) et que l'ambition globale doit être relevée « de manière significative ». La France doit également détailler les mesures envisagées pour améliorer la flexibilité du système électrique et permettre une participation non discriminatoire au marché de l'énergie des services de flexibilité. Le volet adaptation du plan national ne prend pas en compte les vulnérabilités et risques climatiques pertinents, estime la Commission. Enfin, les objectifs français sur les puits de carbone ne sont pas à la hauteur des ambitions.

Le Pnec français comporte également des points positifs : des objectifs ambitieux de développement des gaz renouvelables et de réduction de la demande en gaz, des mesures d'efficacité énergétique pour la plupart des secteurs concernés, une évaluation et un suivi de la précarité énergétique et, enfin, des objectifs ambitieux de développement et de fabrication des technologies, équipements et composants nécessaires à la transition énergétique.