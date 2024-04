Plans vélos : une plateforme pour construire des projets qui tiennent la route

Présent dans près d'un foyer sur trois et soutenu par les pouvoirs publics, le vélo s'impose de plus en plus comme un mode de déplacement du quotidien à part entière. Les collectivités locales ont d'ailleurs été nombreuses à répondre au dernier appel à projets Avélo du ministère de la Transition écologique destiné à favoriser leurs politiques en sa faveur. C'est à leur intention, comme à celle des entrepreneurs des travaux publics, que le Club des villes et territoires cyclables et marchables lance sa plateforme numérique (1) gratuite « Investir pour le vélo », ce jeudi 25 avril.

Sa vocation : informer les décideurs comme les techniciens des actions possibles en matière de mobilité active, puis les aider à estimer les budgets nécessaires, financiers et humains, à identifier et à comparer les aides, à découvrir les aménagements et les services à prévoir… Elle comportera ainsi beaucoup d'éléments chiffrés (sur les moyens à mettre en œuvre, le comptage des vélos…), techniques (pistes cyclables, voie verte, bande cyclable, zone 30…) et pédagogiques (éléments de communication imprimés, fête du vélo, challenge vélo), issus d'enquêtes, d'analyses et d‘appels à projets. Envisagé sous un angle collectif et collaboratif, cet outil pourra être mis à jour régulièrement et s'enrichir des expériences des territoires au fil des contributions.