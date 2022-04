Pollution de l'air : une étude cerne le profil des conducteurs les plus émetteurs à Paris

Quels conducteurs émettent le plus dans Paris ? Deux chercheurs se sont attelés à répondre à cette question dans une étude récemment publiée dans la revue Energy Economics. Marion Leroutier, de l'École d'économie de Stockholm, et Philippe Quirion, du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired), ont évalué les émissions d'oxydes de soufre (NOx), de particules fines (PM 2,5 ) et de dioxyde de carbone (CO 2 ) d'un échantillon de près de 24 000 franciliens, de Paris et de ses banlieues, lors de leur déplacement en voiture dans Paris intra-muros.

D'après leurs observations, le cinquième des automobilistes émettant le plus est responsable, à lui seul, de 75 à 85 % des émissions polluantes (75 % pour le CO 2 , 78 % pour les PM 2,5 et 85 % pour les NOx) sur un jour de semaine. « Être un homme vivant en banlieue et se rendant sur son lieu de travail en voiture sont les principales caractéristiques de ces émetteurs », selon les chercheurs. Le type de poste joue également un rôle : les employés travaillant dans une usine, les commerçants, les cadres exécutifs et les employés avec des heures atypiques de travail, partant d'une banlieue pour en rejoindre une autre, sont les personnes les plus susceptibles d'émettre le plus. « Le revenu a également un rôle ambivalent, car plus il est élevé, plus il est associé à de longues distances, une plus haute probabilité d'utiliser une voiture et donc une plus haute intensité d'émissions de CO 2 , mais pas nécessairement pour les NOx et les PM 2,5 . Les ménages profitant d'un revenu élevé possèdent souvent des voitures plus lourdes, grandes, puissantes, et donc produisant plus de CO 2 que la moyenne. »